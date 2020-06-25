Обнаружено дешевое средство от симптомов коронавируса

Ученые изучают, может ли полоскание горла солевым раствором уменьшить симптомы коронавируса и сократить течение этой болезни.

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Исследование решили провести ученые из Эдинбургского университета. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты напомнили, что полоскание соленой водой повышает антивирусные способности организма – например, уменьшает кашель при простуде, а также предотвращает его усилению.

Ученые изучают эффективность полоскания горла солевым раствором при COVID-19

Они считают, что такое "лекарство" также может усилить естественные механизмы борьбы с вирусами в организме, которые запускаются при инфицировании COVID-19.

"Для этого метода требуется только соль, вода и некоторое понимание процедуры полоскания горла. Поэтому, если он будет признан эффективным, то должен стать простым и недорогим для широкого использования", – поясняют эдинбургские ученые.

Свое исследование они решили провести только на взрослых шотландцах, которые имеют симптомы коронавируса или недавно получили положительный тест на него. Результаты пока ожидаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что покрытие поручней в общественном транспорте, ручек дверей и тележек в магазинах, а также спортивного инвентаря в спортзалах медью поможет предотвратить распространение коронавируса.

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