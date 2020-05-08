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/ Пульмонология

Обнаружена уникальная мутация коронавируса

2.1т
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Ученые из США обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который, по их данным, является еще более заразным.

Биологи предполагают, что такие мутации могут быстрее распространяться в обществе и делают людей уязвимыми к повторному инфицированию. Исследование было проведен группой ученых из Университета штата Аризона (США), сообщает medicalnewstoday.

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По их словам, мутации возникают, когда изменение генетического материала включается в вирусный геном и передается следующему поколению. В случае вирусов поколение обычно представляет собой цикл инфекции конкретной клетки.

Обнаружена уникальная мутация коронавируса

Всего ученые определили 14 мутаций, которые накапливаются в РНК-геноме вируса, и оценили, выгодны ли мутации вирусу и как они влияют на сам вирус. По словам исследователей, одна из мутаций – Spike D614G – вызывает особенное беспокойство. Она получила широкое распространение в Европе, и вирусы с этой мутацией быстро заменяют уханьскую форму коронавируса во всех регионах, куда им удается проникнуть.

Согласно одной из гипотез, D614G затрагивает эпитоп – ту часть вируса, что распознается иммунной системой. Именно этот эпитоп является мишенью для антител у выздоровевших пациентов. Так, мутация может придавать устойчивость коронавирусу против приобретенного иммунитета, делая людей восприимчивыми к повторному заражению.

Другая гипотеза предполагает, что мутация затрагивает другой эпитоп, вовлеченный в антителозависимое усиление инфекции (ADE), которое происходит, когда вирус связывается с антителами, которые не нейтрализуют его, что способствует проникновению патогена в клетку или его размножению.

В этом случае D614G может усиливать ADE. Наконец, мутация может дестабилизировать взаимодействие между компонентами белка ACE2, что непосредственно влияет на способность вируса инфицировать клетку.

Как утверждают ученые , сейчас наиболее важным является изучение того, как мутировавшие формы коронавируса могут подорвать иммунный ответ организма человека. От этого будет зависеть не только эффективность вакцин, но и вероятность повторного заражения людей, которые уже переболели COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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