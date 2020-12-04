Обнаружена первая мутация COVID-19, против которой антитела могут быть бессильны

Ученые идентифицировали отличительную мутацию SARS-CoV-2, предположительно позволяющую коронавирусу "ускользать" от распознавания несколькими антителами, выработанными для борьбы с инфекцией.

Научный эксперимент провели специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Об этом пишет журнал Nature, подчеркивая, что результаты еще не прошли экспертную оценку.

В ходе исследования доктор Джесси Блум и его коллеги нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (то есть разработанных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).

Ученые обнаружили мутации, которые якобы позволили коронавирусу "ускользнуть" от антител

Отмечается, что мутации затрагивают белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом, который вирус использует для проникновения в клетки. В таком домене RBD (субъединицы спаечного белка) ученые обнаружили одну мутацию, которая заставила вирус избежать распознавания "коктейлем" антител. А также несколько других, которые помогли ему избежать одного из трех антител.

По словам специалистов, некоторые из этих мутаций широко распространены у инфицированных людей. В частности, одна – в Европе, а другая была обнаружена в Нидерландах и Дании в образцах SARS-CoV-2, взятых у норок и людей, работающих на норковых фермах.

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