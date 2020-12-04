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/ Пульмонология

Обнаружена первая мутация COVID-19, против которой антитела могут быть бессильны

26.7т
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Ученые идентифицировали отличительную мутацию SARS-CoV-2, предположительно позволяющую коронавирусу "ускользать" от распознавания несколькими антителами, выработанными для борьбы с инфекцией.

Научный эксперимент провели специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Об этом пишет журнал Nature, подчеркивая, что результаты еще не прошли экспертную оценку.

В ходе исследования доктор Джесси Блум и его коллеги нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (то есть разработанных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).

Ученые обнаружили мутации, которые якобы позволили коронавирусу "ускользнуть" от антител

Ученые обнаружили мутации, которые якобы позволили коронавирусу "ускользнуть" от антител

Отмечается, что мутации затрагивают белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом, который вирус использует для проникновения в клетки. В таком домене RBD (субъединицы спаечного белка) ученые обнаружили одну мутацию, которая заставила вирус избежать распознавания "коктейлем" антител. А также несколько других, которые помогли ему избежать одного из трех антител.

По словам специалистов, некоторые из этих мутаций широко распространены у инфицированных людей. В частности, одна – в Европе, а другая была обнаружена в Нидерландах и Дании в образцах SARS-CoV-2, взятых у норок и людей, работающих на норковых фермах.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
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