Обнаружена опасность завезенного в Украину лекарства от COVID-19

В США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

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Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на исследование Департамента здравоохранения в штате Нью-Йорк и университета в Олбани. Ученые проанализировали более 1400 медицинских записей пациентов с подтвержденным диагнозом, госпитализированных в 25 больниц в период с 15 до 28 марта.

Выяснилось, что среди этих больных по меньшей мере 735 пациентов получали гидроксихлорохин вместе с азитромицином. Еще 271 инфицированного лечили только первым препаратом, 211 человек принимали только второй, тогда как 221 пациент не получал ни одного из них. Специалисты заявили, что "не наблюдали значительной пользы" от таких лекарств.

Ученые поставили под сомнение эффективность гидроксихлорохина при COVID-19

"Это обсервационное исследование дало нам важный первый взгляд на некоторые ключевые вопросы, связанные с назначением гидроксихлорохина, азитромицина и хлорохина. К сожалению, мы не наблюдали преимуществ наиболее используемого препарата (гидроксихлорохина с азитромицином или без него) в этой группе тяжелобольных", – прокомментировал декан факультета общественного здравоохранения университета в Олбани Дэвид Хольтгрейв.

Специалисты пришли к выводу, что гидроксихлорохин не только не эффективен в лечении коронавируса, но и наоборот – способен повышать риск сердечного приступа.

Ко всему прочему, днями исследователи из Колумбийского университета тоже заявили, что не нашли доказательств пользы при COVID-19 лекарств против малярии, в частности гидроксихлорохина, который широко пропагандировал использовать президент США Дональд Трамп.

Об этом также свидетельствуют аналитические данные относительно использования препарата в клиниках для ветеранов в США. По словам исследователей, среди тех, кто получал гидроксихлорохин, наблюдалось больше смертей, чем среди тех, кого лечили стандартными методами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украину доставили 1400 упаковок препарата гидроксихлорохин, который согласно протоколу используется для лечения коронавируса COVID-19.

Ветераны в США, которые принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19, оказались более склонны к смерти.

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