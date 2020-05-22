Обнаружена новая особенность COVID-19: объясняет высокую смертность

Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.

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Речь идет о нарушении свертываемости крови у инфицированных. Открытие принадлежит американскому исследователю, доктору медицинских наук Стивену Ментцеру и его коллегам из других стран, сообщает EurekAlert.

Специалисты, в частности, изучили образцы тканей легких, полученных при вскрытии от семи пациентов, скончавшихся от COVID-19. При этом образцы сравнили с материалами умерших от острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе.

Как объясняют ученые, и коронавирус, и грипп относятся к одной и той же категории вирусов, поражающих дыхательные пути. Но при сравнении материалов пациентов были зафиксированы не только общие характерные признаки поражений, но и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались именно от COVID-19.

Так, в образцах последних обнаружили признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний, что, отмечают ученые, объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.

"Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом", – заявили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, тромбоз вен оказался одним из самых опасных осложнений при коронавирусе, утверждают австрийские ученые, которые изучили данные умерших пациентов, чей средний возраст был больше 80 лет.

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