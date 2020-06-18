Обнаружена мутация, повышающая заразность коронавируса до 8 раз

Самая распространенная мутация в геноме коронавируса SARS-CoV-2 улучшает его способность проникать в клетки от 2,5 до 8 раз.

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Как говорится в электронной научной библиотеке bioRxiv, исследование мутации D614G провели молекулярные биологи из Нью-Йоркского университета (США) под руководством Нэвилла Санджаны.

Мутация D614G встречается более чем у половины изученных штаммов SARS-CoV-2

Выяснилось, что эта мутация значительно ускоряет передачу вируса между самыми разными типами человеческих клеток, включая клетки из легких, печени и кишечника.

"Одной из причин повышенной заразности вируса может быть то, что эта мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим ферментам", – пишут ученые.

В ходе исследования Санджана и его коллеги создали своеобразные "муляжи" коронавируса. Они состояли из некоторых компонентов его оболочки и содержали светящиеся белки. Ученые модифицировали часть этих частиц таким образом, что их шиповидный белок – молекула, которая отвечает за контакт со здоровыми клетками – содержал в себе мутацию D614G, и проследили за тем, насколько активно они проникают в те ткани тела человека, которые поражает вирус.

Опыты показали, что это изменение в РНК вируса резко повысило его заразность. В частности, количество светящихся клеток кишечника увеличилось примерно в 2,5 раза, легких – в пять раз, а клеток печени – почти в восемь раз.

При этом она в четыре раза уменьшила вероятность того, что иммунитет начнет распознавать шиповидный белок вируса и вырабатывать антитела к нему.

Вдобавок ученые выяснили, что ферменты врожденной иммунной системы человека уничтожали белки оболочки этой версии SARS-CoV-2 медленнее, чем у других разновидностей вируса. Это может объяснять то, почему мутация D614G стала доминирующей за столь короткое время.

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