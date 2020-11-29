Коротко о новых вакцинах, которые нас должны спасти ...

Во-первых, вакцина должна будет вводиться дважды и антитела в организме имеют выработаться только через 1,5 месяца после первого введения.

Выработка антител не гарантирует Вам, что вы не заразитесь коронавируса, а может способствовать тому, что вы можете перенести ковид в легкой форме.

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Є ще невелика проблема в логістиці доставки до кінцевого споживача - потрібні спеціальні холодильники, але думаю в нас ця проблема як і всі інші проблеми в країні буде легко подолана віртуально і все буде добре.

До речі, у випадку з вакциною ми не знаємо скільки місяців чи років буде працювати захист від коронавірусу.

Ще одна новина від Біла Гейтса про нову пандемію через кілька років нам нагадує одну мега важливу річ - нам потрібно самим починати дбати про своє здоров‘я!

Чим ми будемо здоровіші, тим більші шанси вижити і витратити менше коштів на ліки.

Тому починаємо харчуватись правильно, не зловживаємо алкоголем, не нервуємось, не стресуємо, разом з лікарями проліковуємо хронічні захворювання або хоча б робимо щорічне профілактичне обстеження при можливості і залишаємось оптимістами.

Ніхто зараз немає чарівної палички, тому пам‘ятайте Ваше здоров‘я - це Ваша відповідальність!

Будьте здорові і бережіть Ваше здоров‘я не вірте в чудеса, а повірте в себе і свій імунітет.

Пам‘ятайте, що саме ваша імунна система здатна знищити вірус краще за будь які ліки, але вона має працювати, як годинник, а не боротись з алкоголем, тютюном, нездоровою їжею, надміром ваги та хронічними захворюваннями, які Ви не контролюєте з лікарем.

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