Новый штам COVID-19 в Британии менее опасен?

Борис Акунин Пульмонология 16:05, 30.12.2020 Обновлено: 16:09, 30.12.2020

Объясните, пожалуйста, кто разбирается. Вот смотрю я на британскую статистику по пандемии. Из-за нового штама число заражений увеличивается, а число умерших при этом - нет и, наоборот, даже сокращается. Это значит, что новая разновидность ковида более шустрая, но менее опасная?

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