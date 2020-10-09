Новые тесты на антиген COVID-19 могут заменить ПЦР, – Степанов

Подобная практика уже начала применяться во всем мире

Уже скоро в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.

В Украине появится тест на антиген COVID-19

Такое заявление сделал во время брифинга 9 октября министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, новую диагностическую систему разработали украинские специалисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас на мировом рынке появились новые тест-системы. В том числе один из украинских производителей сейчас тоже проходит сертификацию новой тест-системы. Это тестирование на антиген, которое сделает определенную замену ПЦР и существенно увеличит количество тестирований. Мы начинаем это делать, внеся в соответствующий стандарт", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что новые экспресс-тесты на антиген начнут применяться уже в конце октября – начале ноября.

По его словам, они будут бесплатными и будут показывать результат через 15 минут.

Напомним, Степанов рассказал, что в Украине успешно завершились клинические испытания препарата из категории иммуноглобулинов "Биовен". Поэтому он будет внесен в обновленные протоколы лечения коронавируса.

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