Новую мутацию коронавируса обнаружили в Панаме: что известно

В Панаме ученые института здоровья обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID.

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Он возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран, передает "Рамблер".

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", – сообщил директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале.

Новая мутация коронавируса обнаружена в Панаме

С помощью секвенирования геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 ученые смогли определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии. Они могли легко проникнуть в Панаму в связи с ее местоположением и функцией регионального транспортного хаба.

Ученый не сообщил о патогенности и свойствах местного подвида SARS-CoV-2, но добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус, заявил ученый из Китая.