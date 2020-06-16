Новую мутацию коронавируса обнаружили в Панаме: что известно

Карина Бондаренко Пульмонология 05:31, 16.06.2020

В Панаме ученые института здоровья обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран, передает "Рамблер".

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", – сообщил директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале.

Новая мутация коронавируса обнаружена в Панаме

С помощью секвенирования геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 ученые смогли определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии. Они могли легко проникнуть в Панаму в связи с ее местоположением и функцией регионального транспортного хаба.

Ученый не сообщил о патогенности и свойствах местного подвида SARS-CoV-2, но добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус, заявил ученый из Китая.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Украинские врачи теряют сознание в клеенчатых костюмах без вентиляции: эпидемиолог рассказал о нечеловеческих условиях

На Одесщине после дождя затопило город и села: видео катастрофы

Называли "железной леди": что известно о спортсменке Катющевой, трагически погибшей под Одессой

Андрей Герус вошел в тройку самых богатых "Слуг народа"

Суд избрал меру пресечения Стерненко: люди встретили решение криками "Ганьба!"