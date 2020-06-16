Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Панаме: что известно

1.2т
Читать материал на украинском

В Панаме ученые института здоровья обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран, передает "Рамблер".

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", – сообщил директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале.

Новая мутация коронавируса обнаружена в Панаме

Новая мутация коронавируса обнаружена в Панаме

С помощью секвенирования геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 ученые смогли определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии. Они могли легко проникнуть в Панаму в связи с ее местоположением и функцией регионального транспортного хаба.

Ученый не сообщил о патогенности и свойствах местного подвида SARS-CoV-2, но добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус, заявил ученый из Китая.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости