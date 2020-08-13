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/ Пульмонология

Новая экспериментальная вакцина повысила антитела к COVID-19 в 90 раз

4.3т
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Новая экспериментальная вакцина против коронавируса (COVID-19) предотвратила тяжелое заболевание у мышей, повысив уровень их антител в 90 раз.

Как пишет Daily Mail, команда из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела исследование вакцины на мышах. Через пять недель после иммунизации в легких грызунов не было обнаруживаемых вирусных частиц.

Исследование провели на мышах

Исследование провели на мышах

У мышей, получивших одну дозу экспериментального укола, сочетающего коронавирус и другой вирус, были высокие уровни нейтрализующих антител, но у мышей, получивших две дозы, их уровни повысились в 90 раз.

Вакцина была разработана на основании генетически модифицированного вируса везикулярного стоматита (VSV), вызывающего легкое заболевание домашнего скота.

Ученые извлекли ген из VSV и вставили спайковый белок из коронавируса, который он использует для заражения клеток человека.

После распыления COVID-19 в носы мышей у тех, кто был иммунизирован, не развилась пневмония или не было высокого уровня вирусных частиц в легких.

При этом у грызунов, получавших плацебо, был высокий уровень вируса в легких и больше признаков воспаления.

Как сообщал OBOZREVATEL, США заключили договор с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины от коронавируса.

Тем временем, Россия зарегистрировала первую вакцину против COVID-19.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Теги
исследование Коронавирус
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