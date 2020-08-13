Новая экспериментальная вакцина повысила антитела к COVID-19 в 90 раз

Новая экспериментальная вакцина против коронавируса (COVID-19) предотвратила тяжелое заболевание у мышей, повысив уровень их антител в 90 раз.
Как пишет Daily Mail, команда из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела исследование вакцины на мышах. Через пять недель после иммунизации в легких грызунов не было обнаруживаемых вирусных частиц.
Исследование провели на мышах
У мышей, получивших одну дозу экспериментального укола, сочетающего коронавирус и другой вирус, были высокие уровни нейтрализующих антител, но у мышей, получивших две дозы, их уровни повысились в 90 раз.
Вакцина была разработана на основании генетически модифицированного вируса везикулярного стоматита (VSV), вызывающего легкое заболевание домашнего скота.
Ученые извлекли ген из VSV и вставили спайковый белок из коронавируса, который он использует для заражения клеток человека.
После распыления COVID-19 в носы мышей у тех, кто был иммунизирован, не развилась пневмония или не было высокого уровня вирусных частиц в легких.
При этом у грызунов, получавших плацебо, был высокий уровень вируса в легких и больше признаков воспаления.
Как сообщал OBOZREVATEL, США заключили договор с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины от коронавируса.
Тем временем, Россия зарегистрировала первую вакцину против COVID-19.
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