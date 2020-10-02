Носителям генов неандертальцев сложнее побороть COVID-19 – исследование

Наличие у человека генов неандертальцев повышает риск развития тяжелой формы коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Associated Press со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ученые определили, что эти гены относятся к группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

Гены неандертальцев увеличивают риск развития тяжелой формы коронавируса assiette.ru

Распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

По этой причине у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", – сказал участник исследования Сванте Паабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, достаточный уровень витамина D в организме человека может снизить риск заражения и смерти от COVID-19.