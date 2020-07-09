Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом: ученые сказали, на сколько

Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом (COVID-19) на 65%.

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Как пишет Daily Mail, исследование провела команда из детской больницы Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ранее исследователи считали, что ношение маски полезно только для предотвращения передачи вируса другим людям. Но, как показали новые исследования, кусок ткани, прикрывающий рот и нос, не только не позволяет больному человеку распространять вирус, но и защищает здоровых людей от заболевания.

Ношение маски снижает риск заражения COVID-19 на 65% pixabay.com

Ученые выяснили, что вирус остается живым в форме аэрозоля и сохраняется в воздухе с периодом полураспада в течение часов. При этом различные типы масок могут препятствовать попаданию капель в дыхательную систему.

Одно исследование показало, что капли размером от 20 до 500 микрометров от говорящего человека были заблокированы, когда рот его собеседника был прикрыт тряпкой для мытья посуды.

Также ношение маски уменьшало количество капелек и аэрозольных частиц, которые с гриппом или простудой попадали в воздух.

Однако передача может все же происходить, если нет хорошего воздушного потока.

"Хороший поток воздуха рассеивает вирус. Если вы находитесь в помещении, подумайте об открытии окон. Вам нужно как можно больше свежего воздуха", – рассказал доктор Уильям Ристенпарт.

Как сообщал OBOZREVATEL, самыми эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски.

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