Ношение двух масок одновременно лучше защищает от COVID-19 – исследование

Ношение двух масок одновременно лучше защищает от коронавируса. Согласно новому исследованию одна тканевая маска поверх одноразовой хирургической, может заблокировать до 92,5% инфекционных частиц в воздухе.

Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), пишет Daily Mail. Однако чиновники не рекомендовали носить две маски, а лучше плотнее фиксировать ее на лице.

"Мы по-прежнему рекомендуем, чтобы маски состояли из двух или более слоев, полностью закрывали нос и рот и плотно прилегали к носу и по бокам лица… Эти экспериментальные данные подтверждают предыдущие рекомендации CDC о том, что все люди в возрасте двух лет и старше должны носить маску на публике и в присутствии других в доме, которые не живут с вами", – сказала директор CDC, доктор Рошель Валенски.

Также исследователи CDC обнаружили, что ношение одной маски – хирургической или тканевой – блокирует около 40% вдыхаемых частиц.

В Центре также отметили, что в своем исследовании использовали одну марку хирургической маски и один вид тканевой маски. Так что пока неясно, будут ли одинаковыми результаты с другими типами масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики сказали, что маски должны носить даже те, кто переболел COVID-19.

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