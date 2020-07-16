Нобелевские лауреаты призвали намеренно заражаться COVID-19: в чем задумка

Более 100 выдающихся ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, призвали к добровольному заражению COVID-19 для проверки вакцин от коронавируса.

Ученые подписали письмо главе Национального института здравоохранения США, доктору Фрэнсису Коллинзу, передает CNBC.

"Если испытания на основе исследований могут безопасно и эффективно ускорить процесс разработки вакцин, то существует огромная презумпция в пользу их использования, что потребует очень убедительного этического обоснования для их применения", – говорится в тексте Международной организации ученых 1 Day Sooner.

Ученые подчеркнули, что испытания на людях "могут дать информацию намного быстрее, чем обычные испытания эффективности вакцины, которые занимают на месяцы дольше".

"Вместо того, чтобы возобновить ждать, когда люди смогут заразиться вирусом, добровольцы преднамеренно подвергаются воздействию патогена в контролируемых условиях. Помимо того, что он быстрее, чем обычные испытания, тест на испытание с большей вероятностью завершается интерпретируемыми результатами. Например, если присутствие вируса в районе исследования начнет со временем исчезать", – сказано в обращении ученых.

Отметим, что письмо ученых было также подписано более чем 2 тысячами добровольцев, которые готовы намеренно заразиться COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях.