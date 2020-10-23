Этот пост будет посвящён COVID-19.

Меня зовут Элина, я - врач-интерн в отделении терапии. Вот и я заболела, у меня обнаружили положительный ПЦР к РНК COVID-19, и я могу спокойно заходить в красную зону без костюма.

Если учесть вирусную нагрузку, которую я получила за все время работы, болезнь - это был лишь вопрос времени.

Не верьте никаким СМИ, врачей никто не обеспечивает средствами индивидуальной защиты.

До болезни я работала в отделении терапии, которое на 90% состояло из ковидных пневмоний. Удалось выиграть для своей группы защитные костюмы, которые нашли у старшей медсестры, щитки, очки тоже были, а вот шапочки, бахилы, перчатки, респираторы покупай сам, т.к. официально больница не опорная, а значит "не ковидная", респираторы тут не найдёшь.

Безклапанный респиратор семью этажами ниже в больнице стоит порядка 180 грн., будь добр, покупай средства индивидуальной защиты за свой счёт (при зарплате 3800грн.) либо иди незащищённый к потенциально ковидным пациентам, "ведь ты же врач".

Благо нашли сайт, где можно заказать дешевле.

Хочу сразу прояснить один момент!

Да, врач давал клятву Гиппократа, но это не означает, что врач бессмертен. Врач такой же человек, как и Вы. У него тоже есть семья, родные и близкие, которыми он рискует, помогая другим!

Когда приходит позитивный ПЦР, вначале крайне неприятно и страшно, а позже паника отступает, и наступает полное безразличие, ведь больше нечего бояться, все и так произошло.

Пациентам с ПЦР+ постоянно норовилось зайти к нам в кабинет покашлять с маской, спущенной под нос.. теперь я понимаю, почему.

На работе ты находишься с утра до вечера в респираторе, и наступает "легкая" отдышка ..особенно если ещё надеть спец костюм и походить по больным на разных этажах. К концу дня открываешь окошко, что бы подышать и тут они начинают ломиться в кабинет.

Я - гуманист, и я ни в коем случае никого не обвиняю! Но хочется какой-то человечности и предостеречь коллег о том, что витаминки С, Д3 и цинктерал вряд ли спасут вас от пандемии, исходя из моего личного опыта..

Респираторы должны часто меняться, как и костюмы, что, к сожалению, не предусмотрено во многих больницах, как и зоны обсервации (чистые и грязные отделения), без которых весь этот маскарад и переодевания не имеют смысла.

Единственное, что влияет на течение этой болезни - это степень вирусной нагрузки. У меня она была достаточная.. Ведь я же врач.