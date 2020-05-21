Не дает организму бороться: ученые сделали неожиданное открытие о "захвате" клеток коронавирусом

Новое исследование показало, что коронавирус COVID-19 "захватывает" клетки организма человека, блокируя определенные гены, которые борются с инфекциями.

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Вирусы, такие как грипп, обычно взаимодействуют с двумя наборами генов: один из них препятствует размножению вирусов, а другой посылает иммунные клетки к месту заражения, чтобы убить вирусы, пишет Daily Mail.

Но исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 ведет себя по-другому, подавляя гены, которые препятствуют вирусу копировать себя, но позволяя генам, которые призывают иммунные клетки вести себя нормально.

Это приводит к размножению вируса и перепроизводству иммунных клеток, которые наводняют легкие и другие органы, что приводит к сильному воспалению.

Команда из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке отметила, что лечение пациентов на ранних стадиях заболевания должно быть сосредоточено на восстановлении пути, заблокированного коронавирусом, а не на воспалении.

Доктор Бенджамин Теневер, вирусолог и профессор микробиологии в Медицинской школе Икана рассказал, что у зараженной клетки есть "два дела, которые нужно выполнить".

"Одно дело – приказать всем клеткам вокруг тебя укрепиться. А вторая задача-привлечь к этому очагу инфекции более профессиональные иммунные клетки", – сказал он.

Как правило, клетки организма человека имеют две группы генов борьбы с вирусами: интерфероны и хемокины.

Интерфероны – это сигнальные белки, выделяемые инфицированными клетками, и они названы так за их способность "вмешиваться" в способность вируса размножаться самостоятельно.

Хемокины – это небольшие молекулы, которые призывают иммунные клетки идти к месту инфекции, чтобы они могли нацелиться и уничтожить вирус.

По словам Теневера, первый набор генов контролирует репликацию вируса в течение примерно семи-десяти дней, поэтому у второго набора есть достаточно времени, чтобы заставить иммунные клетки атаковать.

Он называет интерфероны генами "призыва к оружию", а хемокины – генами "призыва к подкреплению".

"Подавляющее большинство вирусов, с которыми вы сталкиваетесь в природе, легко нейтрализуются и уничтожаются этими системами. Даже самой первой защиты, "призыва к оружию", часто бывает достаточно, чтобы полностью остановить размножение и нейтрализовать инфекцию, даже не вызвав второй реакции", – сказал Теневер.

Но, в отличие от гриппа или тяжелого острого респираторного синдрома, коронавирус блокирует один набор генов и активирует другой.

Для исследования, опубликованного в журнале Cell, команда изучила здоровые клетки легких человека и животную модель хорьков.

Они обнаружили очень слабую реакцию со стороны генов "призыва к оружию" – которые блокируют репликацию вируса – и большое внедрение генов "призыва к подкреплению".

"Сочетание этих двух вещей – плохая комбинация", – сказал Теневер.

Когда они посмотрели на клетки легких двух умерших пациентов COVID-19, они обнаружили точно такую же реакцию.

"В основном люди заражаются этой болезнью, SARS-CoV-2 проникает в легкие, и он начинает размножаться, и в этом месте репликации те клетки, которые заражены, они не делают хорошей работы по распространению информации о своей инфекции, которая позволяет ей по существу гноиться в легких", – сказал Теневер.

Это означает, что вирус размножается, потому что интерферонов не так много, но эти клетки все равно требуют подкрепления.

Таким образом, различные типы клеток иммунной системы - нейтрофилы, макрофаги и лимфоциты – прибывают, чтобы исправить эту работу, но к тому времени, когда они прибывают, нет ничего, чтобы контролировать этот вирус.

"Этот вирус продолжает размножаться и распространяться, достигая все больших и больших количеств в легких, но они требуют подкрепления", – сказал Теневер.

Теперь в легких есть иммунные клетки, такие как макрофаги и нейтрофилы, что приводит к воспалению, которое вызывает еще большее воспаление. По существу, иммунная система обращается против самой себя.

Это, вероятно, приводит к цитокиновым бурям, которые происходят, когда организм атакует свои собственные клетки и ткани вместо того, чтобы просто бороться с вирусом.

Теневер говорит, что этот вирус ведет себя "совсем не так, как я видел за 20 лет", изучая то, как клетки реагируют на вирусные инфекции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, от коронавируса COVID-19 умер двухдневный младенец в Южно-Африканской Республике.