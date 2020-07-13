Названы все опасные симптомы коронавируса: может повреждать даже глаза и кожу

Ученые пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и многие другие органы, поэтому COVID-19 не стоит рассматривать только как респираторное заболевание.

Об этом по результатам исследования сообщили специалисты Колумбийского университета в США, передает Nature Medicine. По их словам, COVID-19, среди прочего, может вызвать тромботические осложнения, связанные с увеличенной свертываемостью крови, дисфункцию миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гепатоцеллюлярную недостаточность, гипергликемию и кетоз, а также неврологические расстройства, поражение глаз и кожи.

Ученые отмечают очень высокий показатель пациентов (5-10%), которым требуется диализ. Неврологические симптомы встречаются у трети всех пациентов.

Названы все опасные симптомы коронавируса Pinterest

Как пишут авторы работы, разнообразие симптомов объясняется тем, что для заражения клеток коронавирус связывается с клеточным рецептором ACE2, который экспрессируют многие ткани вне легких. Так, вирус наносит прямое повреждение клеткам, что и вызывает многочисленные расстройства и синдромы.

К примеру, повышенная свертываемость крови и возникновение тромбов может быть следствием атакой патогена на клетки, выстилающие кровеносные сосуды. Кроме того, свой вклад вносит и нарушение в работе иммунной системы. Однако механизм поражения сердца пока что остается неясным, хотя предполагается, что ключевую роль играет системное воспаление.

Для борьбы с осложнениями, вызванными при тяжелом течении COVID-19, специалисты рекомендуют использовать антикоагулянтные препараты, стероиды (например, дексаметазон) для подавления иммунитета и воспалительных процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов коронавируса.