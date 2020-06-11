Названы внешние признаки заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом (COVID-19) возможно визуально определить по внешним признакам.

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Как сообщает телеканал "Звезда", об этом рассказал российский врач-патологоанатом Александр Эдигер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19 Иллюстрация

По его словам, у пациентов с коронавирусом иногда появляется "кожная маска". Это состояние, при котором признаки вызванных инфекцией внутренних процессов проявляются на коже.

Иногда они выражаются в точечных кровоизлияниях, но чаще всего проявляются в виде покраснения кожи кистей рук или голени. В некоторых случаях ступни могут стать синюшно-багровыми. Встречается также сыпь из розово-красноватых пятен.

"Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто – от 5% до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны", – отметил Эдигер.

При этом он подчеркнул, что врач может поставить точный диагноз только на основании инструментальной диагностики, в первую очередь – компьютерной томографии легких.

Как писал OBOZREVATEL, врачи предположили, что за 2 года COVID-19 переболеет 80% населения земного шара.

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