Названы симптомы затяжной формы COVID-19

Мирослав Семенюк Пульмонология 08:33, 9.01.2021 Обновлено: 10:46, 9.01.2021

Коронавирус (COVID-19) может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы не проходят в течение 12 и более недель после заражения.

Как пишет Express, респираторные симптомы включают постоянный кашель, а сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.

Болезнь длится более 12 недель
pixabay.com

Общие симптомы включают утомляемость, жар, боль в горле, шум или боль в ушах.

Неврологические симптомы:

  • "туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);

  • головная боль;

  • нарушение сна;

  • симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);

  • головокружение;

  • делирий (у пожилых людей).

Сообщалось также о желудочно-кишечных симптомах, таких как боль в животе, тошнота, диарея, анорексия и снижение аппетита.

Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:

  • боль в суставах;

  • мышечные боли;

  • депрессия;

  • чувство тревоги;

  • сыпь на коже.

Как сообщал OBOZREVATEL, у ученых нет доказательств того, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может стать причиной более тяжелого заболевания или повлиять на смертность от COVID-19.

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