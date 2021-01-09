Названы симптомы затяжной формы COVID-19
Коронавирус (COVID-19) может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы не проходят в течение 12 и более недель после заражения.
Как пишет Express, респираторные симптомы включают постоянный кашель, а сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.
Общие симптомы включают утомляемость, жар, боль в горле, шум или боль в ушах.
Неврологические симптомы:
"туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);
головная боль;
нарушение сна;
симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);
головокружение;
делирий (у пожилых людей).
Сообщалось также о желудочно-кишечных симптомах, таких как боль в животе, тошнота, диарея, анорексия и снижение аппетита.
Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:
боль в суставах;
мышечные боли;
депрессия;
чувство тревоги;
сыпь на коже.
Как сообщал OBOZREVATEL, у ученых нет доказательств того, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может стать причиной более тяжелого заболевания или повлиять на смертность от COVID-19.