Названы симптомы затяжной формы COVID-19

Коронавирус (COVID-19) может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы не проходят в течение 12 и более недель после заражения.

Как пишет Express, респираторные симптомы включают постоянный кашель, а сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.

Болезнь длится более 12 недель. Источник: pixabay.com pixabay.com

Общие симптомы включают утомляемость, жар, боль в горле, шум или боль в ушах.

Неврологические симптомы:

"туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);

головная боль;

нарушение сна;

симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);

головокружение;

делирий (у пожилых людей).

Сообщалось также о желудочно-кишечных симптомах, таких как боль в животе, тошнота, диарея, анорексия и снижение аппетита.

Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:

боль в суставах;

мышечные боли;

депрессия;

чувство тревоги;

сыпь на коже.

Как сообщал OBOZREVATEL, у ученых нет доказательств того, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может стать причиной более тяжелого заболевания или повлиять на смертность от COVID-19.

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