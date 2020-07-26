Названы симптомы, свидетельствующие о том, что у вас именно коронавирус

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция имеет много общего с ОРВИ и гриппом, есть несколько основных симптомов, которые часто свидетельствуют о том, что человек заболел именно COVID-19.

На этот факт обратил внимание врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский, который сам заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Так, среди отличительных симптомов COVID-19 медик назвал уже подтвержденные многими пациентами и учеными потерю обоняния (аносмия) и искажение вкуса.

Потеря обоняния и искажение вкуса – одни из отличительных симптомов COVID-19

"Во время коронавируса также часто бывает диарея. Если человек заболел, то все же стоит обратиться к семейному врачу", – добавил он.

Кроме этого врач напомнил негласное правило пациентов: если сомневаешься, то всегда расценивай это в худшую сторону.

"Для грамотного врача очень легко определить, в каком состоянии пациент и в чем он нуждается", – отметил Сильковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Павел Сильковский объяснил, почему люди, даже в пределах одной семьи, по-разному болеют коронавирусной инфекцией.

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