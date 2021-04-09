Названы симптомы образования тромбов после вакцинации AstraZeneca – Daily Mail

Образование тромбов в мозге после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca является редким осложнением. Обычно ему предшествуют сильные головные боли и ухудшение зрения в течение более четырех дней после прививки.

При этом официально все 79 случаев тромбоза зафиксированы после введения первой дозы вакцины, пишет Daily Mail. После получения второго укола таких осложнений пока не регистрировали.

В Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации Великобритании считают, что вторую дозу вакцины должен получить каждый, независимо от возраста. В случае же, если у пациента образовались тромбы после вакцинации AstraZeneca, он должен проконсультироваться с врачом, который решит, безопасно ли вводить вторую дозу.

Отмечается, что отказ от введения второй дозы может понадобиться небольшой части британцев, у которых образовались крупные сгустки крови с низким уровнем тромбоцитов.

Однако медицинские эксперты считают, что польза от вакцины превышает все существующие риски, а шанс умереть от тромбоза вакцинации – примерно один на миллион.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) опровергли заявление их высокопоставленного представителя Марко Кавалери о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

Напомним, что две прививки от коронавируса должны быть сделаны вакциной одного и того же производителя. Интервал между уколами может составлять три месяца. Об этом рассказала врач-иммунолог Алла Волоха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала вакцинации населения 24 февраля и до 4 апреля зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки против коронавируса. За это время было сделано более 290 тысяч прививок.

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