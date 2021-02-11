Названы симптомы коронавируса в зависимости от возраста

Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) выделили более широкий спектр симптомов, которые возникают у инфицированных коронавирусом пациентов, и разделили их по возрастам.

Выяснилось, что, например, у детей при COVID-19 чаще болит голова, тогда как старики страдают от потери аппетита. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

По словам специалистов, в дополнение к "классическим" симптомам – потере обоняния и вкуса, лихорадке и новому постоянному кашлю – с этим вирусом связан целый ряд других признаков заражения. Но при этом около 60% инфицированных людей не сообщали о каких-либо симптомах в течение недели, предшествующей положительному тесту.

Дети и подростки чаще страдают от головной боли при COVID-19, чем старики – ученые

Ученые получили данные, изучив мазки тестов пациентов и анкеты, в которых те рассказали о самочувствии, в период с июня 2020-го по январь 2021 года. Исследование показало, что среди этих других симптомов коронавируса выделяют и такие:

озноб;

потеря аппетита;

головная боль;

мышечные боли.

"Наличие любого из этих других симптомов или классических, по отдельности или в комбинации, было связано с заражением COVID-19, и чем больше их проявляли люди, тем выше была вероятность того, что результат теста у них окажется положительный", – пояснили специалисты.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с заражением во всех возрастах, то головные боли выделяли у детей и подростков от 5 до 17 лет, потеря аппетита была характерна зараженным 18-54 и 55+ лет, а мышечные боли – пациентам в возрасте 18-54 лет. Инфицированные 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвал опасные симптомы диабета после коронавируса у детей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!