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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Названы самые распространенные осложнения коронавирусной инфекции

1.1т
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Наибольший риск для пациентов с COVID-19 представляют вирусная пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, острая почечная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

Как передает Medical News Today, к такому выводу пришел коллектив американских и канадских ученых.

Исследователи подтвердили, что многие ранее выявленные состояния относятся к числу наиболее частых осложнений.

К осложнениям со стороны дыхательной системы, которые сильно коррелируют с COVID-19, относятся:

  • пневмония;

  • острый респираторный дистресс-синдром;

  • острая инфекция нижних дыхательных путей;

  • нарушение дыхания;

  • пневмоторакс.

Осложнения со стороны системы кровообращения при коронавирусной болезни включают:

  • остановку сердца;

  • острый миокардит.

Гематологическим нарушением является диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Также наблюдается острая почечная недостаточность и нарушения обоняния и вкуса.

К осложнениям с наибольшим риском относятся:

  • пневмония, которой болеют около 27,6% всех пациентов и 81% госпитализированных в отделения интенсивной терапии;

  • дыхательная недостаточность, которая наблюдалась у 22,6% всех больных и 75,3% людей в отделении интенсивной терапии;

  • острая почечная недостаточность, которая наблюдалась у 11,8% всех больных и у 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии;

  • сепсис, который встречался у 10,4% всех заболевших и у 54,1% людей в отделении интенсивной терапии.

Этот анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.

Ранее MedOboz писал, что нарушения со стороны нервной системы могут наблюдаться не только при тяжелом течении коронавирусной болезни. У пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, также могут развиваться неврологические осложнения.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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