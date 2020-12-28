Названы самые распространенные осложнения коронавирусной инфекции

Наибольший риск для пациентов с COVID-19 представляют вирусная пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, острая почечная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.
Как передает Medical News Today, к такому выводу пришел коллектив американских и канадских ученых.
Исследователи подтвердили, что многие ранее выявленные состояния относятся к числу наиболее частых осложнений.
К осложнениям со стороны дыхательной системы, которые сильно коррелируют с COVID-19, относятся:
пневмония;
острый респираторный дистресс-синдром;
острая инфекция нижних дыхательных путей;
нарушение дыхания;
пневмоторакс.
Осложнения со стороны системы кровообращения при коронавирусной болезни включают:
остановку сердца;
острый миокардит.
Гематологическим нарушением является диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Также наблюдается острая почечная недостаточность и нарушения обоняния и вкуса.
К осложнениям с наибольшим риском относятся:
пневмония, которой болеют около 27,6% всех пациентов и 81% госпитализированных в отделения интенсивной терапии;
дыхательная недостаточность, которая наблюдалась у 22,6% всех больных и 75,3% людей в отделении интенсивной терапии;
острая почечная недостаточность, которая наблюдалась у 11,8% всех больных и у 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии;
сепсис, который встречался у 10,4% всех заболевших и у 54,1% людей в отделении интенсивной терапии.
Этот анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.
Ранее MedOboz писал, что нарушения со стороны нервной системы могут наблюдаться не только при тяжелом течении коронавирусной болезни. У пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, также могут развиваться неврологические осложнения.
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