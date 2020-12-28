Названы самые распространенные осложнения коронавирусной инфекции

Наибольший риск для пациентов с COVID-19 представляют вирусная пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, острая почечная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

Как передает Medical News Today, к такому выводу пришел коллектив американских и канадских ученых.

Исследователи подтвердили, что многие ранее выявленные состояния относятся к числу наиболее частых осложнений.

К осложнениям со стороны дыхательной системы, которые сильно коррелируют с COVID-19, относятся:

пневмония;

острый респираторный дистресс-синдром;

острая инфекция нижних дыхательных путей;

нарушение дыхания;

пневмоторакс.

Осложнения со стороны системы кровообращения при коронавирусной болезни включают:

остановку сердца;

острый миокардит.

Гематологическим нарушением является диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Также наблюдается острая почечная недостаточность и нарушения обоняния и вкуса.

К осложнениям с наибольшим риском относятся:

пневмония, которой болеют около 27,6% всех пациентов и 81% госпитализированных в отделения интенсивной терапии;

дыхательная недостаточность, которая наблюдалась у 22,6% всех больных и 75,3% людей в отделении интенсивной терапии;

острая почечная недостаточность, которая наблюдалась у 11,8% всех больных и у 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии;

сепсис, который встречался у 10,4% всех заболевших и у 54,1% людей в отделении интенсивной терапии.

Этот анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.

Ранее MedOboz писал, что нарушения со стороны нервной системы могут наблюдаться не только при тяжелом течении коронавирусной болезни. У пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, также могут развиваться неврологические осложнения.

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