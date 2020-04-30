На вероятность заражения и смерти от коронавируса активнее всего влияют такие заболевания, как деменция, ожирение, астма, сахарный диабет и болезни почек.

Об этом со ссылкой на отчет группы экспертов от организации ISARIC пишет Daily Mail.

Отмечается, что более 50% зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания grodnonews.by

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39% выше средней. Также намного чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением (на 37%) и заболеваниями сердца (на 31%).

При этом менее 10% тех, кто заразился коронавирусом, составляют активные курильщики, однако в процентном соотношении доля курящих среди населения намного превышает эту цифру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения Франции заявили, что противовоспалительные лекарства способны только ухудшить состояние здоровья при наличии у пациента коронавируса.