На вероятность заражения и смерти от коронавируса активнее всего влияют такие заболевания как деменция, ожирение, астма, сахарный диабет и болезни почек.

Об этом со ссылкой на отчет группы экспертов от организации ISARIC пишет Daily Mail.

Отмечается, что более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания grodnonews.by

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39 процентов выше средней. Также намного чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением (на 37 процентов) и заболеваниями сердца (на 31 процент).

При этом менее 10 процентов тех, кто заразился коронавирусом, составляют активные курильщики, однако в процентном соотношении доля курящих среди населения намного превышает эту цифру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мнисетрстве здравоохранения Франции заявили, что противовоспалительные лекарства способны только ухудшить состояние здоровья при наличии у пациента коронавируса.

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