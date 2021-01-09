Названы самые длительные симптомы коронавируса: могут проявляться полгода

Большинство людей (73%), которые перенесли коронавирус, на протяжение шести месяцев ощущали симптомы заболевания: слабость в мышцах, проблемы со сном, тревогу или депрессию.

Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые из китайского города Ухань, откуда и началась пандемия. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование проводили среди пациентов из Уханя

Они изучили долгосрочные последствия коронавируса у 1 733 пациентов, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тань с 7 января по 29 мая. Так, мышечную слабость испытывали 63%, проблемы со сном – 26%, тревогу или депрессию – 23%.

Исследователи выяснили, что у госпитализированных с тяжелыми заболеваниями была нарушена работа легких, а во время обследования грудной клетки были выявлены аномалии.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о повреждении органов спустя полгода после появления первых симптомов заболевания.

При этом отмечается, что подобных исследований пока недостаточно, чтобы можно было говорить что-то наверняка.

Авторы добавили, что главный вывод, который можно сделать: необходимость ухода за пациентами после выписки из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, что коронавирус влияет на психику человека. У него развивается "постковидный синдром".

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