Названы регионы Украины со стремительным ростом заболевших COVID-19

В Украине шесть областей отнесены к регионам со значительным распространением коронавируса, поскольку показатель динамики роста случаев заражения там превышает пороговое значение.

Он, напомним, применяется в случае регистрации более 8 инфицирований на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней, и их прироста в более 10%. Соответствующие данные предоставили OBOZREVATEL в аппарате СНБО.

Согласно официальной статистике, регионами со значительным распространением COVID-19 считаются Закарпатье, Ивано-Франковщина, Львовщина, Одесщина, Харьковщина и Черновицкая область.

В шести регионах Украины зафиксирован рост заболевших COVID-19

Там за двухнедельный период показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет от 17 до 31% и на 25 января превышает пороговое значение:

Закарпатская область (37%) – в 3,1 раза;

Ивано-Франковская область (17%) – в 1,7 раза;

Львовская область (12%) – в 1,2 раза;

Одесская область (17%) – в 1,7 раза;

Харьковская область (22%) – в 2,2 раза;

Черновицкая область (17%) – в 1,7 раза.

Регионы Украины со значительным распространением коронавируса

Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Львовщине и Ивано-Франковщине

Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Закарпатье и Одесщине

Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 в Харьковской и Черновицкой областях

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился так называемый локдаун и с 25 января во всех областях восстановилось действие карантина с ограничениями для "оранжевой" зоны. О том, что запрещено в этот период до 31 марта, – читайте в материале.