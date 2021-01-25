Названы регионы Украины со стремительным ростом заболевших COVID-19

В Украине шесть областей отнесены к регионам со значительным распространением коронавируса, поскольку показатель динамики роста случаев заражения там превышает пороговое значение.
Он, напомним, применяется в случае регистрации более 8 инфицирований на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней, и их прироста в более 10%. Соответствующие данные предоставили OBOZREVATEL в аппарате СНБО.
Согласно официальной статистике, регионами со значительным распространением COVID-19 считаются Закарпатье, Ивано-Франковщина, Львовщина, Одесщина, Харьковщина и Черновицкая область.
В шести регионах Украины зафиксирован рост заболевших COVID-19
Там за двухнедельный период показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет от 17 до 31% и на 25 января превышает пороговое значение:
Закарпатская область (37%) – в 3,1 раза;
Ивано-Франковская область (17%) – в 1,7 раза;
Львовская область (12%) – в 1,2 раза;
Одесская область (17%) – в 1,7 раза;
Харьковская область (22%) – в 2,2 раза;
Черновицкая область (17%) – в 1,7 раза.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился так называемый локдаун и с 25 января во всех областях восстановилось действие карантина с ограничениями для "оранжевой" зоны. О том, что запрещено в этот период до 31 марта, – читайте в материале.
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