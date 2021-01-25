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/ Пульмонология

Названы регионы Украины со стремительным ростом заболевших COVID-19

1.5т
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В Украине шесть областей отнесены к регионам со значительным распространением коронавируса, поскольку показатель динамики роста случаев заражения там превышает пороговое значение.

Он, напомним, применяется в случае регистрации более 8 инфицирований на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней, и их прироста в более 10%. Соответствующие данные предоставили OBOZREVATEL в аппарате СНБО.

Согласно официальной статистике, регионами со значительным распространением COVID-19 считаются Закарпатье, Ивано-Франковщина, Львовщина, Одесщина, Харьковщина и Черновицкая область.

В шести регионах Украины зафиксирован рост заболевших COVID-19

В шести регионах Украины зафиксирован рост заболевших COVID-19

Там за двухнедельный период показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет от 17 до 31% и на 25 января превышает пороговое значение:

  • Закарпатская область (37%) – в 3,1 раза;

  • Ивано-Франковская область (17%) – в 1,7 раза;

  • Львовская область (12%) – в 1,2 раза;

  • Одесская область (17%) – в 1,7 раза;

  • Харьковская область (22%) – в 2,2 раза;

  • Черновицкая область (17%) – в 1,7 раза.

Регионы Украины со значительным распространением коронавируса
Регионы Украины со значительным распространением коронавируса
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Львовщине и Ивано-Франковщине
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Львовщине и Ивано-Франковщине
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Закарпатье и Одесщине
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 на Закарпатье и Одесщине
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 в Харьковской и Черновицкой областях
Показатель динамики роста случаев заражения COVID-19 в Харьковской и Черновицкой областях

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился так называемый локдаун и с 25 января во всех областях восстановилось действие карантина с ограничениями для "оранжевой" зоны. О том, что запрещено в этот период до 31 марта, – читайте в материале.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
СНБО
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