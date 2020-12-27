Названы пять возможных тревожных "звоночков" заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США назвал пять тревожных сигналов, предупреждающих о возможном заражении коронавирусом и требующих немедленной медицинской помощи.
Свои рекомендации специалисты выпустили на фоне распространения нового штамма COVID-19, недавно обнаруженного в Британии. Об этом сообщает Expres.
Медики говорят об отсутствии доказательств того, что мутант коронавируса B.1.1.7 опаснее предыдущих, но призывают людей быть еще более осторожными и обращать внимание на симптомы.
К тревожным признакам относятся:
затрудненное дыхание;
постоянная боль или давление в груди;
помутнение сознания;
неспособность просыпаться или бодрствовать;
голубоватые губы или лицо.
Так, если у кого-то проявляются какие-либо из этих признаков, CDC призывает немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.
"В этом списке перечислены не все возможные симптомы. Но, пожалуйста, позвоните своему врачу, если у вас возникнут серьезные или опасные для вас признаки", – отметили в CDC.
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