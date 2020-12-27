Названы пять возможных тревожных "звоночков" заражения коронавирусом

Марина Лисничук Пульмонология 12:47, 27.12.2020 Обновлено: 13:00, 27.12.2020

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США назвал пять тревожных сигналов, предупреждающих о возможном заражении коронавирусом и требующих немедленной медицинской помощи.

Свои рекомендации специалисты выпустили на фоне распространения нового штамма COVID-19, недавно обнаруженного в Британии. Об этом сообщает Expres.

Медики говорят об отсутствии доказательств того, что мутант коронавируса B.1.1.7 опаснее предыдущих, но призывают людей быть еще более осторожными и обращать внимание на симптомы.

Медики назвали тревожные признаки возможного заражения коронавирусом

К тревожным признакам относятся:

  • затрудненное дыхание;

  • постоянная боль или давление в груди;

  • помутнение сознания;

  • неспособность просыпаться или бодрствовать;

  • голубоватые губы или лицо.

Так, если у кого-то проявляются какие-либо из этих признаков, CDC призывает немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.

"В этом списке перечислены не все возможные симптомы. Но, пожалуйста, позвоните своему врачу, если у вас возникнут серьезные или опасные для вас признаки", – отметили в CDC.

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