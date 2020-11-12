Названы "популярные" места, где можно подцепить коронавирус

Большинство украинцев заражается коронавирусом в местах массового скопления людей. В то же время, вероятность инфицироваться на улице очень низкая.

Об этом рассказал врач Микола Михайлюк, передает ТСН со ссылкой на первоисточник.

По словам эпидемиолога, самыми опасными являются замкнутые пространства и места скопления. "подцепить" коронавирус также можно во время таких праздничных мероприятий, как дни рождения, крестины и свадьбы, где сложно соблюдать масочный режим и дистанцию. Медик рассказал, что "после громких празднований мы имели вспышки заболевания". Он порекомендовал перенести празднование или отметить в узком кругу.

Еще одной угрозой Михайлюк назвал общественный транспорт. Он отметил, что количество пассажиров никто не регулирует, как и наличие масок у них. Доктор посоветовал по возможности ходить пешком или пользоваться транспортом с небольшим числом пассажиров.

Ранее MedOboz писал, что украинцы, заболевшие ковидом, часто проходят КТ-обследование легких по собственному назначению, а не врача. Такое злоупотребление процедурой может навредить здоровью.