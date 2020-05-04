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/ Пульмонология

Названы первые признаки коронавируса: напоминают похмелье

8.2т
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Первые симптомы коронавируса могут напоминать похмелье: человек начинает чувствовать слабость, тяжесть, боль в глазах и повышенную утомляемость, его начинает трясти.

Об этом предупредил российский врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев, передает "Рамблер".

По его словам, если человек, не употреблявший алкоголь, чувствует у себя признаки похмелья, то это может быть признаком ранней стадии коронавируса.

Названы первые признаки коронавируса: напоминают похмелье

Названы первые признаки коронавируса: напоминают похмелье

rg.ru

"Если вчера у вас не было употребления алкоголя, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений это может говорить о самом начале развития заболевания", – пояснил медик.

Он добавил, что подобные симптомы длятся первые два-три дня заболевания. Если коронавирус начинает и дальше заражать человека, у него меняется голос и появляются признаки удушья, а позже – поражение легких и бронхов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи объяснили, чем отличаются симптомы трех форм коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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