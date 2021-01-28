Названы особые симптомы "британского" штамма коронавируса

"Британский" штамм коронавируса имеет такие симптомы, как кашель, сильную усталость, боль в горле и мышцах, а потеря обоняния встречается реже, чем у "китайского" варианта.

Как сообщает BBC, Национальная статистическая служба Великобритании обработала данные отобранных случайным способом жителей Англии, получивших положительный тест на новый штамм COVID-19. Их сравнили с симптомами тех, кто заразился "оригинальным" штаммом.

При "британском" штамме коронавируса – сильнее кашель и усталость, реже – потеря обоняния

Из 3,5 тыс. человек, заразившихся новым штаммом:

35% кашляли;

32% испытывали усталость;

25% жаловались на боль в мышцах и теле;

21,8% испытывали боль в горле.

Из 2,5 тыс. человек, заразившихся предыдущим штаммом:

28% кашляли;

29% испытывали усталость;

21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле;

19% испытывали боль в горле.

Также выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).

Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США, в штате Миннесота, впервые обнаружили высокозаразный бразильский штамм коронавируса – Brazil P1, способный уклоняться от иммунной системы человека, из-за чего вакцина может не сработать.