Названы особые симптомы "британского" штамма коронавируса
"Британский" штамм коронавируса имеет такие симптомы, как кашель, сильную усталость, боль в горле и мышцах, а потеря обоняния встречается реже, чем у "китайского" варианта.
Как сообщает BBC, Национальная статистическая служба Великобритании обработала данные отобранных случайным способом жителей Англии, получивших положительный тест на новый штамм COVID-19. Их сравнили с симптомами тех, кто заразился "оригинальным" штаммом.
Из 3,5 тыс. человек, заразившихся новым штаммом:
35% кашляли;
32% испытывали усталость;
25% жаловались на боль в мышцах и теле;
21,8% испытывали боль в горле.
Из 2,5 тыс. человек, заразившихся предыдущим штаммом:
28% кашляли;
29% испытывали усталость;
21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле;
19% испытывали боль в горле.
Также выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).
Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США, в штате Миннесота, впервые обнаружили высокозаразный бразильский штамм коронавируса – Brazil P1, способный уклоняться от иммунной системы человека, из-за чего вакцина может не сработать.