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/ Пульмонология

Названы напитки, которые могут "убить" коронавирус

  • Ученые исследовали противовирусное действие растительных соков и зеленого чая

  • Они пришли к выводу, что такие напитки помогают бороться с COVID-19

  • Ими специалисты рекомендуют полоскать горло в случае этой болезни

4.4т
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Ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центрального университета Ульма (Германия) считают, что растительные соки и зеленый чай могут снижать вероятность подхватить COVID-19.

Более того, они якобы способны даже "уничтожить" которавирус, если человек уже заразился им. Результаты такого исследования опубликованы на bioRxiv.

В ходе научного эксперимента специалисты смешали натуральные соки из черноплодной рябины и граната со SARS-CoV-2, который и вызывает COVID-19. Эту смесь они оставляли определенное время настаиваться при комнатной температуре.

Ученые назвали напитки, которые помогут бороться с коронавирусом

Ученые назвали напитки, которые помогут бороться с коронавирусом

В ходе исследования ученые заметили, что, например, сок из рябина "убивала" до 97% COVID-19 всего за 5 минут, а гранатовый сок – 80% патогенов SARS-CoV-2.

Специалисты пришли к выводу, что бороться с коронавирусом помогают и другие натуральные соки, а также зеленый чай.

По мнению ученых, подобная противовирусная активность растительных продуктов может быть связана с их кислотно-щелочным балансом и полифенолами, которые оказывают влияние на вирусные белки – они нейтрализуют их действие.

Соки из рябины и граната, а также зеленый чай ученые считают эффективными в борьбе с COVID-19
Соки из рябины и граната, а также зеленый чай ученые считают эффективными в борьбе с COVID-19

Специалисты предполагают, что полоскание горла соком из рябины, граната или зеленым чаем несколько раз в день, в случае заражения COVID-19 снижает его вирусную нагрузку на организм пациента. Кроме того, это якобы предотвращает распространение инфекции в низших дыхательных путях, а в итоге делает невозможным ее передачу другим людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач развеял мифы о коронавирусе (COVID-19), которым точно не стоит верить.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Германия
Тег
Коронавирус
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