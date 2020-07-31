Названы места, где проще всего подхватить COVID-19: это не супермаркеты
Новый тип коронавируса проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, причем находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.
При этом поход за покупками в супермаркет и визит к врачу, оказывается, менее рискованный, чем на детскую площадку. К такому выводу в ходе масштабного исследования о рисках заразиться COVID-19 пришло Министерство здравоохранения Израиля, пишет "КП в Украине".
В частности, специалисты изучали поведение людей в общественных местах после снятия карантинных ограничений и сопоставляли это с данными о способах, а также путях передачи нового вируса. Позже занятия и места распределили по уровню опасности.
Так, к занятиям с наименьшей опасностью относятся:
доставка еды;
занятия спортом на воздухе;
детские игры (речь идет о подростках);
пользование одним туалетом в доме;
заправка машин на АЗС;
кемпинг;
посещения музея;
поход в гости в другую семью;
посещение врача;
еда за пределами дома;
покупки в супермаркете;
отдых на пляже;
ходьба по оживленной улице.
Занятия со средней степенью опасности:
купание в общественном бассейне;
посещение торгового центра;
пользование общественным туалетом;
пикник на природе;
пребывание в гостинице;
посещение кинотеатра;
занятия в школе и летние лагеря;
посещение казино;
работа в общем офисе;
посещение парикмахерской;
активные игры на спортивной площадке;
перелеты;
посещение ресторана;
поездка в автобусе или поезде;
занятия в спортзале;
боулинг;
посещение пожилого человека в его доме;
игра в баскетбол;
посещение свадьбы;
рукопожатие или объятия;
отсутствие медицинской маски;
обед в общественной столовой;
игра на детских площадках.
Наиболее опасные занятия:
посещение спектакля или концерта;
посещение синагоги, церкви или мечети;
посещение стадиона;
посещение паба (внутри помещения);
вечеринка (внутри помещения);
посещение ночного клуба.
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