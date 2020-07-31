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/ Пульмонология

Названы места, где проще всего подхватить COVID-19: это не супермаркеты

8.2т
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Новый тип коронавируса проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, причем находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.

При этом поход за покупками в супермаркет и визит к врачу, оказывается, менее рискованный, чем на детскую площадку. К такому выводу в ходе масштабного исследования о рисках заразиться COVID-19 пришло Министерство здравоохранения Израиля, пишет "КП в Украине".

В частности, ученые изучали поведение людей в общественных местах после снятия карантинных ограничений и сопоставляли это с данными о способах, а также путях передачи нового вируса. Позже занятия и места распределили по уровню опасности.

В супермаркете и на пляже риск подхватить COVID-19 меньше, чем в общественном месте без одетой маски

В супермаркете и на пляже риск подхватить COVID-19 меньше, чем в общественном месте без одетой маски

Так, к занятиям с наименьшей опасностью относятся:

  • доставка еды;

  • занятия спортом на воздухе;

  • детские игры (речь идет о подростках);

  • пользование одним туалетом в доме;

  • заправка машин на АЗС;

  • кемпинг;

  • посещения музея;

  • поход в гости в другую семью;

  • посещение врача;

  • еда за пределами дома;

  • покупки в супермаркете;

  • отдых на пляже;

  • ходьба по оживленной улице.

Наибольший риск заразиться коронавирусом – в ночном клубе

Наибольший риск заразиться коронавирусом – в ночном клубе

Занятия со средней степенью опасности:

  • купание в общественном бассейне;

  • посещение торгового центра;

  • пользование общественным туалетом;

  • пикник на природе;

  • пребывание в гостинице;

  • посещение кинотеатра;

  • занятия в школе и летние лагеря;

  • посещение казино;

  • работа в общем офисе;

  • посещение парикмахерской;

  • активные игры на спортивной площадке;

  • перелеты;

  • посещение ресторана;

  • поездка в автобусе или поезде;

  • занятия в спортзале;

  • боулинг;

  • посещение пожилого человека в его доме;

  • игра в баскетбол;

  • посещение свадьбы;

  • рукопожатие или объятия;

  • отсутствие медицинской маски;

  • обед в общественной столовой;

  • игра на детских площадках.

Посещение пляжа менее рискованно с точки зрения подхватить COVID-19, чем поход в церковь

Посещение пляжа менее рискованно с точки зрения подхватить COVID-19, чем поход в церковь

Наиболее опасные занятия:

  • посещение спектакля или концерта;

  • посещение синагоги, церкви или мечети;

  • посещение стадиона;

  • посещение паба (внутри помещения);

  • вечеринка (внутри помещения);

  • посещение ночного клуба.

Места с наибольшим и наименьшим риском заразиться COVID-19

Места с наибольшим и наименьшим риском заразиться COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые из Тернопольского национального медицинского университета изобрели 100% защиту от COVID-19 – пневмошлем со специальными фильтрами.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Израиль
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