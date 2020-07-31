Названы места, где проще всего подхватить COVID-19: это не супермаркеты

Новый тип коронавируса проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, причем находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.

При этом поход за покупками в супермаркет и визит к врачу, оказывается, менее рискованный, чем на детскую площадку. К такому выводу в ходе масштабного исследования о рисках заразиться COVID-19 пришло Министерство здравоохранения Израиля, пишет "КП в Украине".

В частности, ученые изучали поведение людей в общественных местах после снятия карантинных ограничений и сопоставляли это с данными о способах, а также путях передачи нового вируса. Позже занятия и места распределили по уровню опасности.

В супермаркете и на пляже риск подхватить COVID-19 меньше, чем в общественном месте без одетой маски

Так, к занятиям с наименьшей опасностью относятся:

доставка еды;

занятия спортом на воздухе;

детские игры (речь идет о подростках);

пользование одним туалетом в доме;

заправка машин на АЗС;

кемпинг;

посещения музея;

поход в гости в другую семью;

посещение врача;

еда за пределами дома;

покупки в супермаркете;

отдых на пляже;

ходьба по оживленной улице.

Наибольший риск заразиться коронавирусом – в ночном клубе

Занятия со средней степенью опасности:

купание в общественном бассейне;

посещение торгового центра;

пользование общественным туалетом;

пикник на природе;

пребывание в гостинице;

посещение кинотеатра;

занятия в школе и летние лагеря;

посещение казино;

работа в общем офисе;

посещение парикмахерской;

активные игры на спортивной площадке;

перелеты;

посещение ресторана;

поездка в автобусе или поезде;

занятия в спортзале;

боулинг;

посещение пожилого человека в его доме;

игра в баскетбол;

посещение свадьбы;

рукопожатие или объятия;

отсутствие медицинской маски;

обед в общественной столовой;

игра на детских площадках.

Посещение пляжа менее рискованно с точки зрения подхватить COVID-19, чем поход в церковь

Наиболее опасные занятия:

посещение спектакля или концерта;

посещение синагоги, церкви или мечети;

посещение стадиона;

посещение паба (внутри помещения);

вечеринка (внутри помещения);

посещение ночного клуба.

Места с наибольшим и наименьшим риском заразиться COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые из Тернопольского национального медицинского университета изобрели 100% защиту от COVID-19 – пневмошлем со специальными фильтрами.

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