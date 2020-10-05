Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия пофизиологии и медицине присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.

Как сообщается в Twitter премии, ученые занимаются исследованием гепатита С. После обнаружения вируса гепатитов A и B и разработки тестов, Альтер и его коллеги пришли к выводу, что есть еще один неизвестный инфекционный агент со схожими свойствами. Загадочная болезнь стала известна как гепатит "не-А, не-В".

Призовой фонд в 10 млн шведских крон ($1,1 млн) лауреаты разделят поровну.

Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. 6 октября будут объявлены лауреаты премии по физике, 7 октября – по химии, 8 октября – по литературе. 9 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.

В связи с пандемией коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.

Нынешнее награждение стало 111 в истории Нобелевской премии по медицине. Среди лауреатов было всего 12 женщин. Никто еще не получал Нобелевку в области медицины более одного раза, хотя в других областях науки такие прецеденты были. Сегодняшние лауреаты присоединились к списку из 219 коллег, также отмеченных престижной научной наградой.

Описание: Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс Источник: Twitter The Nobel Prize Alt:

Как писал OBOZREVATEL, Нобелевскую премию 2019 года по медицине получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за открытие того, как живые клетки реагируют на кислород.

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