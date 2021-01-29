Названы главные теории существования "затяжного коронавируса"

У части больных коронавирусом симптомы болезни остаются на месяцы после выздоровления. По словам специалистов, существует две теории "затяжного COVID-19".

Одна из них говорит о том, что инфекция надолго выводит из строя органы человека, и все странные симптомы являются последствием этих повреждений. Об этом пишет "Бабель".

Издание наводит результаты исследования британских ученых, которые проанализировали симптомы 200 пациентов, оправившихся от заболевания. Отмечается, что большинство из них переболели в легкой форме и были относительно молодыми – до 44 лет. Но в ходе эксперимента было выявлено, что у 32% выздоровевших были проблемы с сердцем, 33% – легкими, 12% – почками, а 25% имели поражения сразу нескольких органов.

"Затяжной COVID-19" может длиться месяцами после выздоровления

При этом сторонники первой теории "затяжного COVID-19" считают, что постковидный синдром вызывает скрытая инфекция в организме. Например, если главный такой симптом после болезни – это диарея, то вирус, вероятно, остался в кишечнике. Если у человека продолжилась потеря обоняния – значит, коронавирус поразил нервную систему.

Другая теория заключается в том, что причиной странной симптоматики может быть гиперактивная реакция иммунной системы, в результате которой организм начинает атаковать самого себя.

Существует мнение, что "затяжной COVID-19" чаще бывает у женщин

По мнению директора Национального института по исследованию неврологических расстройств и инсульта в США Авиндра Ната, во время борьбы с инфекцией иммунная система проводит точечные атаки. Но когда эта стратегия не дает результата, то ситуация выходит из-под контроля, и иммунная система начинает "ковровую бомбардировку" – атакует организм, который должна защищать.

Эту теорию якобы подтверждает то, что у больных COVID-19 часто возникают аутоиммунные заболевания, например, синдром Гийена – Барре. А также то, что "затяжной коронавирус" чаще бывает у женщин, ведь их организм содержит меньше тестостерона, подавляющего иммунную систему.

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