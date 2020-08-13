Названы атипичные симптомы коронавируса

У пациентов, которые входят в группу риска по заражению COVID-19, эта болезнь может протекать без симптомов или же сопровождаться нетипичными признаками.

На это обращают внимание ученые из Университета Восточной Англии (UEA). О результатах их исследования пишет North Norfolk News.

Отмечается, что у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, наблюдается бессимптомное течение нового типа коронавируса.

Ученые назвали атипичные симптомы COVID-19, характерные для пожилых людей

При этом у других, подчеркивают специалисты, COVID-19 проявлялся в виде необычных проблем со здоровьем. Среди них они назвали недомогание, лихорадку, приступы кашля, а также ухудшение общего состояния.

"Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения коронавирусом и к тяжелому течению болезни. Поскольку у таких людей есть несколько сопутствующих недугов, включая деменцию, заболевание легких, ухудшение обоняния", – поясняют ученые.

По их словам, в общем это означает, что при отсутствии характерных симптомов COVID-19, инфицированных им людей медикам сложно обнаружить вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни, отметил заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. По его словам, бессимптомные носители COVID-19 опасны для окружающих, поскольку они могут инфицировать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал