Названо наиболее благоприятное для распространения COVID-19 место

Пабы и бары создают идеальную среду для распространения коронавируса и несут даже больший риск для заражения, чем самолеты.

К такому выводу пришли британские ученые, изучив вспышки этой инфекции в британском городе Престон. Там, в частности, владельцев частных пабов и баров обвинили в росте случаев заболеваемости COVID-19, передает Science Focus.

Отмечается, что люди, вместе распивающие напитки в закрытом пабе, потенциально подвергаются накоплению зараженных частиц из-за плохой вентиляции. А также из-за постоянных разговоров между посетителями, которые часто говорят громче, чтобы их можно было услышать из-за шума в помещениях.

В пабах существует большой риск заразиться COVID-19

После вспышек коронавируса в Престоне, говорится в материале, в городе сразу ввели запрет на посещения подобных заведений и другие ограничения для жителей. Ведь, утверждают ученые, наиболее распространенным методом передачи в Великобритании, вероятно, является именно "разговорный контакт".

"Если помещение плохо вентилируется, воздух, полный вирусов, никуда не денется. Он будет оставаться там, пока вирус не высохнет и со временем не умрет", – пояснил почетный доцент респираторных наук в Университете Лестера, доктор Джулиан В. Тан.

Он добавил, что во время смеха люди производят много воздуха. Поэтому, когда кто-то из компании в пабе шутит, другие подвергаются массовому воздействию воздуха, выдыхаемого через смех вокруг них. В случае с COVID-19 это и приводит к стремительному распространению вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый коронавирус проще всего подхватить во время посещения мест, где наблюдается массовое скопление людей, причем находясь там без маски. Например, в ночном клубе, пабе, на концерте или в церкви.

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