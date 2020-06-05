Названо лекарство, которое побороло симптомы COVID-19

Медпрепарат фамотидин показал свою эффективность в борьбе против симптомов коронавируса (COVID-19).

Данные Национального института здравоохранения США показали, что препарат против симптомов расстройства желудка лечит вирус в легкой форме, когда не требуется госпитализация и интенсивная терапия, передает Gut.

В ходе исследования 10 пациентам с COVID-19 давали фамотидин: 80 миллиграмм три раза в день. На протяжении курса лечения врачи оценивали по четырехбалльной системе тяжесть пяти основных признаков заболевания, включая кашель, одышку, усталость, головную боль и потерю вкуса и обоняния.

Лечение COVID-19

После лечения все 10 человек заявили, что их самочувствие улучшилось в течение 24-48 часов после начала приема фамотидина. Полное выздоровление от симптомов прошло через 14 дней.

Отмечается, что симптомы продлились от 2 до 26 дней. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался с 5 до 21 дня.

Однако ученые предостерегли, что пока мало достоверных фактов об эффективности фамотидина. Для дальнейшего изучения необходимо провести новые испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прекратили лечить пациентов с COVID-19 лекарством против малярии хлорохином после десятка летальных случаев.

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