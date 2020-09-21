Названо еще одно важное преимущество ношения маски при коронавирусе

Ношение медицинской маски способствует укреплению иммунитета к коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как говорится в журнале New England Journal of Medicine, медики из Калифорнийского университета считают, что маска уменьшает дозу вируса, которую может получить здоровый человек от заболевшего.

У того, кто носит маску, больше шансов переболеть COVID-19 бессимптомно pixabay.com

Доза вируса, которая попадает в организм, является одним из ключевых факторов, которые определяют тяжесть заболевания. Чем больше вируса проникает в организм, тем сильнее будет иммунный ответ, который проявляется в возникновении характерных симптомов COVID-19 – это лихорадка, кашель, потеря обоняния и так далее.

"Поскольку маска пропускает небольшое количество вирусных частиц, у человека больше шансов на то, что заболевание будет протекать без симптомов. И этого может быть достаточно, чтобы защитить пациента от заражения SARS-CoV-2 в будущем. Поэтому использование маски может помочь избежать проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе", – пояснили специалисты.

При этом исследователи отметили, что выводы о способности бессимптомной инфекции сгенерировать достаточный иммунитет для защиты от коронавируса являются предварительными.

"Тем не менее, это еще одна причина продолжать носить маски для лица", – сделали вывод медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский заявил, что ношение масок в общественных местах может защитить от СOVID-19 только в том случае, если регулярно их менять.

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