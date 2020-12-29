Названа возможная причина развития "тихой гипоксии" у больных COVID-19

Причиной развития "тихой гипоксии" у пациентов с COVID-19 может быть поражение вирусом каротидных телец, которые выступают в качестве датчика уровня кислорода в крови.

Как передает EurekAlert!, такую гипотезу выдвинули исследователи из Севильского университета.

Их предположение может подтвердится, поскольку в каротидных тельцах, представляющих собой парные скопления хеморецепторов, присутствует фермент, который способствует проникновению вируса в клетки.

Ученые считают, что при попадании в организм коронавирус начинает циркулировать в крови, повреждая не только органы дыхания, сердце, сосуды, нервы и почки, а и заражая каротидные тельца, что приводит к нарушению их способности определять уровень кислорода в крови.

При коронавирусной болезни у некоторых пациентов с тяжелой пневмонией может наблюдаться гипоксемия, при этом у них отсутствуют такие симптомы, как одышка или учащенное дыхание, характерные для воспаления легких.

На данный момент гипотеза проверяется экспериментально, в случае ее подтверждения появится возможность использовать стимуляторы дыхания у больных COVID-19.

Ранее MedOboz сообщал, что коронавирусная инфекция у пациентов с тяжелой пневмонией имеет две стадии, которые отличаются уровнем вируса в легочной ткани. Ученые также установили, что SARS-CoV-2 в основном "размножается" в верхних дыхательных путях.