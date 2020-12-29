Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Названа возможная причина развития "тихой гипоксии" у больных COVID-19

719
Читать материал на украинском

Причиной развития "тихой гипоксии" у пациентов с COVID-19 может быть поражение вирусом каротидных телец, которые выступают в качестве датчика уровня кислорода в крови.

Как передает EurekAlert!, такую гипотезу выдвинули исследователи из Севильского университета.

Их предположение может подтвердится, поскольку в каротидных тельцах, представляющих собой парные скопления хеморецепторов, присутствует фермент, который способствует проникновению вируса в клетки.

Ученые считают, что при попадании в организм коронавирус начинает циркулировать в крови, повреждая не только органы дыхания, сердце, сосуды, нервы и почки, а и заражая каротидные тельца, что приводит к нарушению их способности определять уровень кислорода в крови.

При коронавирусной болезни у некоторых пациентов с тяжелой пневмонией может наблюдаться гипоксемия, при этом у них отсутствуют такие симптомы, как одышка или учащенное дыхание, характерные для воспаления легких.

На данный момент гипотеза проверяется экспериментально, в случае ее подтверждения появится возможность использовать стимуляторы дыхания у больных COVID-19.

Ранее MedOboz сообщал, что коронавирусная инфекция у пациентов с тяжелой пневмонией имеет две стадии, которые отличаются уровнем вируса в легочной ткани. Ученые также установили, что SARS-CoV-2 в основном "размножается" в верхних дыхательных путях.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости