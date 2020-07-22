Названа цена вакцины от COVID-19: выпустят к концу года

Вакцина против коронавируса (COVID-19) может появиться уже к концу года по цене 2,5 евро (80 грн).

Об этом рассказал генеральный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, которая совместно с Оксфордским университетом создает вакцину, передает The Independent.

"Наша цель – донести вакцину до каждого и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет около 2,5 евро за единицу", – сказал он.

Сорио добавил, что вакцина против вируса может появиться даже раньше конца 2020 года, если "все пойдет хорошо".

Отметим, что первые результаты испытания препарата показали, что он безопасен и вызывает иммунный ответ. Теперь должнен начаться 3 этап исследований, прежде чем вакцину запустят в массовое производство.

"Мы работаем рука об руку с регулирующими органами, мы ежедневно обмениваемся нашими данными, чтобы обеспечить очень быструю оценку. Мы проводим клинические испытания, которые позволяют нам выиграть время", – добавил Сориот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии рассказали, что к декабрю 2020 года будут готовы минимум 300 миллионов доз потенциальной вакцины против COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!