Названа причина уязвимости пожилых людей к коронавирусу

Пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу, поскольку в их организме снижено количество специфических молекул, относящихся к микроРНК.

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То есть к малым некодирующим молекулам РНК длиной 18-25 нуклеотидов. К такому выводу пришли ученые Университета Огаста в США, сообщает Aging and Disease.

Отмечается, что микроРНК (miRNA) в клетках-хозяина нацеливаются на 3′-нетранслируемую и кодирующую области вирусного генома. Они блокируют их функции, оказывая таким образом противовирусный эффект.

В ходе исследования специалисты проанализировали человеческие микроРНК , нацеленные на геномы возбудителей коронавирусов SARS и COVID-19, определив связь между их количеством и возрастом пациента.

Так, всего было найдено 848 микроРНК, нацеленных на геном вируса SARS, и 873 – на COVID-19. При этом молекулы, участвующие в подавлении размножения нового типа коронавируса, оказались связаны с различными возрастными изменениями и заболеваниями.

В частности, выяснилось, что у стариков наблюдалось снижение количества защитных молекул, что и может стать причиной тяжелых симптомов и высокой смертности от COVID-19 у пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики выяснили, что у пожилых людей с коронавирусом проявляются нетипичные симптомы болезни в виде потери речи и сильного обезвоживания.

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