Названа причина роста летальности от коронавируса в Украине

В Украине увеличение количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом связывают с циркуляцией более агрессивных его штаммов. В частности, британского (выявлен в 21 регионе страны) и южноафриканского.

Об этом сказал генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына на пресс-конференции по вакцинам против COVID-19 и работе больниц во время третьей волны вируса. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале "Укринформа".

"Мы проанализировали летальность от коронавируса (соотношение лиц, которые умирают среди всех подтвержденных случаев. – Ред.) в 2020 году и в настоящее время. В прошлом году, когда количество заражений достигло 1 млн, она составила 1,7%. Это типичный показатель, который фиксируется во многих странах", – объяснил Родына.

Летальность от COVID-19 в Украине выросла по сравнению с 2020 годом

По его словам, с начала 2021 года летальность вследствие COVID-19 в Украине уже достигла 2,4%, ведь было обнаружено еще более 950 тысяч зарегистрированных заражений.

"Фактически, за 3,5 месяца у нас заболело столько, как и за 10 месяцев 2020-го. Интенсивность распространения болезни и летальность от нее увеличились. Одно из объяснений – циркуляция новых штаммов, которые распространяются быстрее и приводят к более тяжелому течению заболевания", – добавил директор ЦОЗ.

Напомним: за 18 апреля от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 214 украинцев, что увеличило количество летальных случаев за все время пандемии до 40 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области резко возросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Для инфицированных жителей уже закончились места в больницах, из-за чего пришлось перевезти полевой мобильный госпиталь, который ранее располагался в Ивано-Франковске. Подробнее об этом читайте в материале.

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