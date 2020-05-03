Названа патология, которая приводит к смерти при коронавирусе
К летальному исходу при коронавирусе COVID-19 приводит аномальная свертываемость крови.
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Как пишет EurekAlert!, к такому выводу пришли ученые из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов.
Пациенты с этим синдромом более тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию. После смерти в их легких, помимо пораженных коронавирусной пневмонией легочных альвеол, наблюдались сотни микротромбов.
При этом подобное отклонение не наблюдается при других типах легочных инфекций.
По мнению исследователей, нарушение свертываемости отчасти объясняет и возникновение гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с COVID-19.
Один из авторов исследования профессор Джеймс О’Доннелл объяснил, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом.